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- Шоу-бізнес
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У шкіряній мініспідниці і топі з пікантним деколье: Майлі Сайрус у зухвалому луку з'явилася у Нью-Йорку
Артистка в образі total black знімається у кліпі.
Майлі Сайрус потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку під час знімань нового кліпу.
Співачка продемонструвала зухвалий образ total black. На ній був топ із пікантним декольте, шкіряна мініспідниця, капронові колготи і шкіряна куртка оверсайз.
Вбрання Майлі доповнила чорними високими гостроносими чоботами з пітоновим принтом і на шпильках.
Сайрус мала чудовий вигляд. У неї було укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і малиновий манікюр.
Нагадаємо, Майлі Сайрус потрапила під приціл папараці у трикотажній чорній майці і широких чорних джинсах.