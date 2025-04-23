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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

У шкіряній мініспідниці і топі з пікантним деколье: Майлі Сайрус у зухвалому луку з'явилася у Нью-Йорку

Артистка в образі total black знімається у кліпі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку під час знімань нового кліпу.

Співачка продемонструвала зухвалий образ total black. На ній був топ із пікантним декольте, шкіряна мініспідниця, капронові колготи і шкіряна куртка оверсайз.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Вбрання Майлі доповнила чорними високими гостроносими чоботами з пітоновим принтом і на шпильках.

Сайрус мала чудовий вигляд. У неї було укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і малиновий манікюр.

Нагадаємо, Майлі Сайрус потрапила під приціл папараці у трикотажній чорній майці і широких чорних джинсах.

 

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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