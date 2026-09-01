У шкіряній мінісукні з пухнастим шлейфом: ефектна Селін Діон викликала фурор на вулицях Парижа

Селін Діон / © Getty Images

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Селін Діон потрапила під приціл папараці біля готелю в Парижі. Співачка мала чудовий настрій, широко усміхалася і привітно махала рукою фотографам.

Зірка мала розкішний вигляд в ефектній чорній мінісукні, верхня частина якої була виконана з гладкої шкіри. Вбрання мало вільний прямий крій, закритий драпований виріз і широкі структуровані плечі.

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Селін Діон / © Getty Images

Та головною родзинкою її луку був низ сукні, декорований об’ємною пухнастою торочкою. З одного боку вона переходила у довгий асиметричний шлейф, який додавав аутфіту драматичності.

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Лук Селін доповнила чорними туфлями на високих шпильках із тонкими золотистими ремінцями-ланцюжками навколо щиколоток і м’яким чорним клатчем Loewe. Також на ній були золоті сережки і браслет.

Волосся артистка зібрала у гладкий низький пучок, а в макіяжі підкреслила очі коричневими тінями. Своїм красивим образом співачка викликала справжній фурор на вулицях Парижа.

Нагадаємо, Селін Діон приїхала до Парижа напередодні першої за шість років серії повноцінних концертів. Вона дасть 16 концертів у столиці Франції у вересні та жовтні цьогоріч, а у травні 2027-го заплановані ще десять шоу.

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