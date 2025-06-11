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- Шоу-бізнес
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У шкіряній сорочці і мініспідниці з торочкою: Сіара у стильному луку позувала на премії
39-річна артистка мала ефектний вигляд на церемонії.
Сіара відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2025, яка відбулася у театрі Peacock 9 червня 2025 року в Лос-Анджелесі
Артистка з’явилася перед фотокамерами у стильному образі total black від бренду Cong Tri. На ній була шкіряна сорочка з підкоченими рукавами, яку вона майже всю розстебнула, і цікава мініспідниця з торочкою, яка переходила у шлейф. Під сорочкою на зірці не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.
Аутфіт Сіара доповнила чорними босоніжками з ремінцями на щиколотках і чорною кепкою з буквою А, викладеною камінням. Зірка зробила укладання з підкрученими кінчиками, макіяж із акцентом на очах і довгим чорним манікюром. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — безліччю ланцюжками, а руки — браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Сіара прийшла на вечірку Vanity Fair Oscar у прозорому кетс’юті з пір’ям.