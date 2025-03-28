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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

У шкіряній спідниці і крокодилячих туфлях: американська акторка потрапила під приціл папараці

51-річна Кетрін Ган обрала для свого образу цікаве поєднання кольорів.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Кетрін Ган

Кетрін Ган / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська акторка і комедіантка Кетрін Ган.

Зірка мала стильний вигляд у водолазці в рубчик кольору запорошеної троянди, яку вона скомбінувала із шкіряною коричневою спідницею А-силуету на блискавці.

Кетрін Ган / © Getty Images

Кетрін Ган / © Getty Images

Лук Кетрін доповнила коричневими туфлями з крокодилячим тисненням і чорним клатчем. У неї було хвилясте укладання, макіяж із рожевою помадою і темний манікюр. Свій аутфіт Ган завершила лаконічними золотими прикрасами.

Нагадаємо, зірка серіалу «Гра престолів» Наталі Дормер з’явилася у Нью-Йорку у сукні міді з леопардовим принтом і гострим коміром.

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