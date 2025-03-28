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- Шоу-бізнес
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У шкіряній спідниці і крокодилячих туфлях: американська акторка потрапила під приціл папараці
51-річна Кетрін Ган обрала для свого образу цікаве поєднання кольорів.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська акторка і комедіантка Кетрін Ган.
Зірка мала стильний вигляд у водолазці в рубчик кольору запорошеної троянди, яку вона скомбінувала із шкіряною коричневою спідницею А-силуету на блискавці.
Лук Кетрін доповнила коричневими туфлями з крокодилячим тисненням і чорним клатчем. У неї було хвилясте укладання, макіяж із рожевою помадою і темний манікюр. Свій аутфіт Ган завершила лаконічними золотими прикрасами.
Нагадаємо, зірка серіалу «Гра престолів» Наталі Дормер з’явилася у Нью-Йорку у сукні міді з леопардовим принтом і гострим коміром.