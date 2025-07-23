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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

У шкіряній спідниці і на високих підборах: папараці заскочили Меріл Стріп на зніманнях фільму "Диявол носить Prada 2"

76-річна акторка продемонструвала перший образ у ролі Міранди Прістлі із сиквелу культової франшизи.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меріл Стріп

Меріл Стріп / © Getty Images

Папараці заскочили Меріл Стріп на знімальному майданчику фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку. Кінозірка повернулася до своєї культової ролі головної редакторки глянце Міранди Прістлі, за яку вона була номінована на «Оскар».

Акторка мала розкішний вигляд у стильному образі. На ній був бежевий тренч, фіолетова блузка з вирізом і коричнева шкіряна спідниця міді з коричневим поясом. Аутфіт Меріл доповнила чорними капроновими колготами і коричневими шкіряними туфлямми на високих платформах і підборах.

Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл Стріп / © Getty Images

Акторці зробили стильне укладання і денний макіяж. Свій лук вона завершила елегантними золотими сережками.

Про фільм:

Події сиквелу «Диявол носить Prada 2» розгортаються через 20 років після оригінальної історії. Головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп) стикається з кризою в індустрії друкованих медіа і намагається врятувати свою кар’єру. Вона звертається по допомогу до своєї колишньої асистентки Емілі Чарльтон (Емілі Блант), яка нині обіймає керівну посаду в люксовому бренді, від якого залежить виживання «Runway».

Прем’єра продовження культової стрічки запланована на 1 травня 2026 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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