Шоу-бізнес
181
1 хв

У шкіряній спідниці і знову без бюстгальтера: Аманда Голден привернула увагу папараці у Лондоні

53-річна британська радіоведуча у монохромному образі з’явилася на вулицях Лондона.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден вчергове привернула увагу папараці дорогою зі своєї роботи — зі студії Global Radio у Лондоні.

Білявка обрала для свого виходу монохромний лук із пікантним акцентом. На ній був зелений светр в рубчик і з металевою деталлю, під який вона традиційно не одягла бюстгальтер, і зелена шкіряна спідниця міді з поясом в тон.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Вбрання Голден доповнила темно-зеленими лакованими туфлями-човниками і зеленою шкіряною сумкою із золотою фурнітурою від бренду Celine. В Аманди було укладання з рівним проділом, сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті ланцюжки на шиї, браслети і каблучка з камінням на руках.

Нагадаємо, Аманда Голден минулого разу вийшла в світ у білій водолазці в рубчик і сірих смугастих штанях-палацо з баскою.

181
