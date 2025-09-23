- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряній спідниці і знову без бюстгальтера: Аманда Голден привернула увагу папараці у Лондоні
53-річна британська радіоведуча у монохромному образі з’явилася на вулицях Лондона.
Аманда Голден вчергове привернула увагу папараці дорогою зі своєї роботи — зі студії Global Radio у Лондоні.
Білявка обрала для свого виходу монохромний лук із пікантним акцентом. На ній був зелений светр в рубчик і з металевою деталлю, під який вона традиційно не одягла бюстгальтер, і зелена шкіряна спідниця міді з поясом в тон.
Вбрання Голден доповнила темно-зеленими лакованими туфлями-човниками і зеленою шкіряною сумкою із золотою фурнітурою від бренду Celine. В Аманди було укладання з рівним проділом, сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті ланцюжки на шиї, браслети і каблучка з камінням на руках.
Нагадаємо, Аманда Голден минулого разу вийшла в світ у білій водолазці в рубчик і сірих смугастих штанях-палацо з баскою.