У шкіряній сукні-бюстьє: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон продемонструвала ефектний образ

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

41-річна Ребекка Фергюсон, яка зіграла у фільмах «Дюна» одну з ключових ролей, з’явилася на черговій прем’єрі. Акторка вийшла на фотокол у Нью-Йорку, організований із нагоди прем’єри фільму «Будинок з динаміту». Захід відбувся в межах 63-го нью-йоркського кінофестивалю.

Фергюсон була одягнена лаконічно, але з ноткою рок-шику — все як вона любить. На акторці була чорна шкіряна сукня в підлогу. Це було вбрання-бюстьє з глибоким декольте. Більше зірка образ нічим не доповнила, а тільки розпустила волосся і зробила лаконічний макіяж.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Уперше фільм «Будинок з динаміту» презентували у Венеції на 82-му міжнародному кінофестивалі. У день прем’єри Ребекка прийшла на фотоколл у вбранні від бренду Thom Browne, яке включало топ, жакет оверсайз і штани. На поясі в Ребекки висіла пряжка з відмітною символікою бренду — трьома смужками білого, червоного й чорного кольору.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press