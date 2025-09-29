- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 97
- 1 хв
У шкіряній сукні-бюстьє: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон продемонструвала ефектний образ
Акторка відмовилася від прикрас, щоб вся увага була прикута тільки до її сукні.
41-річна Ребекка Фергюсон, яка зіграла у фільмах «Дюна» одну з ключових ролей, з’явилася на черговій прем’єрі. Акторка вийшла на фотокол у Нью-Йорку, організований із нагоди прем’єри фільму «Будинок з динаміту». Захід відбувся в межах 63-го нью-йоркського кінофестивалю.
Фергюсон була одягнена лаконічно, але з ноткою рок-шику — все як вона любить. На акторці була чорна шкіряна сукня в підлогу. Це було вбрання-бюстьє з глибоким декольте. Більше зірка образ нічим не доповнила, а тільки розпустила волосся і зробила лаконічний макіяж.
Уперше фільм «Будинок з динаміту» презентували у Венеції на 82-му міжнародному кінофестивалі. У день прем’єри Ребекка прийшла на фотоколл у вбранні від бренду Thom Browne, яке включало топ, жакет оверсайз і штани. На поясі в Ребекки висіла пряжка з відмітною символікою бренду — трьома смужками білого, червоного й чорного кольору.