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- Шоу-бізнес
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У шкіряній сукні винного кольору: Сара Мішель Геллар відвідала церемонію у Лос-Анджелесі
Зірка культового серіалу вийшла у світ в ефектному образі.
Сара Мішель Геллар — зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів" — відвідала церемонію вручення премії Las Culturistas Culture Awards. Захід відбувся у театрі «Орфей» у Лос-Анджелесі.
Акторка одягла на захід сукню-бюстьє зі шкіри, яку була виконана у винному відтінку. Сукня довжиною до кісточки не мала декору, а її прямий силует чудово підкреслював струнку фігуру Геллар. Образ вона доповнила чорним невеликим клатчем, туфлями на підборах, а також укладанням з легкими локонами, золотими прикрасами і макіяжем.
Нагадаємо, що також цього тижня Сара Мішель вийшла у світ з чоловіком — актором Фредді Принцем-молодшим. Вони разом відвідали прем’єру фільму «Я знаю, що ви скоїли минулого літа», який став продовженням однойменного фільму 1997 року, де вони разом зіграли. Фредді Принц-молодший повернеться до своєї ролі, а також у продовженні з’явиться акторка Дженніфер Лав Г’юїтт.