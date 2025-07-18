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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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454
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1 хв

У шкіряній сукні винного кольору: Сара Мішель Геллар відвідала церемонію у Лос-Анджелесі

Зірка культового серіалу вийшла у світ в ефектному образі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар — зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів" — відвідала церемонію вручення премії Las Culturistas Culture Awards. Захід відбувся у театрі «Орфей» у Лос-Анджелесі.

Акторка одягла на захід сукню-бюстьє зі шкіри, яку була виконана у винному відтінку. Сукня довжиною до кісточки не мала декору, а її прямий силует чудово підкреслював струнку фігуру Геллар. Образ вона доповнила чорним невеликим клатчем, туфлями на підборах, а також укладанням з легкими локонами, золотими прикрасами і макіяжем.

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Нагадаємо, що також цього тижня Сара Мішель вийшла у світ з чоловіком — актором Фредді Принцем-молодшим. Вони разом відвідали прем’єру фільму «Я знаю, що ви скоїли минулого літа», який став продовженням однойменного фільму 1997 року, де вони разом зіграли. Фредді Принц-молодший повернеться до своєї ролі, а також у продовженні з’явиться акторка Дженніфер Лав Г’юїтт.

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший / © Associated Press

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

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