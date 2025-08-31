У шкіряній сукні з декольте до пупка: Періс Джексон відвідала кінофестиваль в Італії

Періс Джексон / © Getty Images

Зірка вийшла на червону доріжку перед прем’єрою фільму Франкенштейн. Одягнена Періс була у шкіряну максісукню з дуже глибоким V-подібним вирізом на декольте, комір якої був прикрашений пір’ям. На руках дівчина мала високі шкіряні рукавички, а також вона тримала чорний прямокутний клатч.

Біляве волосся дочка Майкла Джексона зібрала у високу зачіску, одягла кольє на шию та сережки-висячки, також у її вухах було кілька менших сережок, а макіяж на обличчі вона зробила з акцентом на очі і зовсім трохи підкреслила губи.

Періс Джексон / © Getty Images

Нагадаємо, прем’єру цього самого фільму завітала і британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Вона сяяла перед камерами у сукні від Armani Privé з пір’ям та оголеним животом.

