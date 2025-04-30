У шкіряній сукні з розрізами: ефектна акторка Бізі Філіппс сяяла на заході

Бізі Філіппс / © Associated Press

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Бізі Філіппс, яка відома ролями в багатьох комедійних фільмах і серіалах, відвідала галавечір Planned Parenthood of Greater New York. Акторка з'явилася перед камерами в чорній сукні з фактурної шкіри.

© Associated Press

Її ефектне вбрання обтискало фігуру, підкреслюючи її, а також мало кілька акцентних деталей — високий розріз на спідниці, який демонстрував ноги Бізі, а також косий розріз на грудях, прикрашений металевими кільцями.

Цю сукню акторка доповнила сумкою з ручками-ланцюжками, туфлями на підборах та яскравим макіяжем з червоною помадою на губах.

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© Associated Press

Зазначимо, що вироби зі шкіри знову стали популярним трендом серед світових зірок цього сезону. Наприклад, Гайді Клум одягає вбрання з цього матеріалу вже регулярно, а одним з найцікавіших появ у ньому було міні, яким вона підкреслила ноги.