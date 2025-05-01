У шкіряній сукні з розрізом: Флоренс П'ю позувала фотографам перед показом фільму

Флоренс П'ю / © Associated Press

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Флоренс П’ю відвідала спеціальний показ фільму «Громовержці» студії Walt Disney Studios у Нью-Йорку. На цьому заході вона вирішила продемонструвати чорну сукню зі шкіри від бренду Loewe.

Вбрання підкреслювало фігуру, мало американську пройму і високу горловину. Спідницю прикрашав високі розрізи.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Спина у сукні була відкрита і тільки доповнена двома ремінцями. Сукню Флоренс носила у поєднанні з туфлями від Christian Louboutin та безліччю прикрас.

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Флоренс П’ю / © Associated Press

Це вбрання акторки кардинально відрізнялося від того, яке вона носила на заході в Лос-Анджелесі кількома днями раніше. Тоді П’ю вийшла на червону доріжку в романтичному вбранні від Alexander McQueen із рюшами м’ятного відтінку.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press