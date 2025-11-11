ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
143
1 хв

У шкіряній сукні з розрізом й високих рукавичках: Сіара у зухвалому луку прийшла на галавечір

Артистка у шкіряному образі total Black вийшла у світ. 

Аліна Онопа
Сіара

Сіара / © Associated Press

Сіара відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді. Зірка зявилася у зухвалому аутфіті.

На артистці була чорна шкіряна сукня міді без бретельок, з пікантним декольте і високим розрізом до стегна. Вбрання чудово підкреслило її пишний бюст і струнку фігуру.

Сіара / © Associated Press

Сіара / © Associated Press

Лук Сіара доповнила шкіряними високими рукавичками і чорними туфлями на високих шпильках.

Сіара / © Associated Press

Сіара / © Associated Press

Зірка зробила акуратну зачіску з боковим проділом і макіяж із чорними стрілками.

Сіара / © Associated Press

Сіара / © Associated Press

Нагадаємо, Сіара на церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards прийшла у всьому білому.

