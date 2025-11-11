- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряній сукні з розрізом й високих рукавичках: Сіара у зухвалому луку прийшла на галавечір
Артистка у шкіряному образі total Black вийшла у світ.
Сіара відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді. Зірка зявилася у зухвалому аутфіті.
На артистці була чорна шкіряна сукня міді без бретельок, з пікантним декольте і високим розрізом до стегна. Вбрання чудово підкреслило її пишний бюст і струнку фігуру.
Лук Сіара доповнила шкіряними високими рукавичками і чорними туфлями на високих шпильках.
Зірка зробила акуратну зачіску з боковим проділом і макіяж із чорними стрілками.
Нагадаємо, Сіара на церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards прийшла у всьому білому.