У шкіряній сукні з тисненням під крокодила: Селін Діон продемонструвала стильний образ у Парижі

Селін Діон / © Getty Images

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Селін Діон вчергове потрапила до об’єктивів папараці, коли залишала готель у Парижі.

Співачка з’явилася на публіці у приталеній шкіряній сукні кольору хакі з тисненням під шкіру крокодила. Вбрання мало довгі рукави, комір-стійку, довжину до колін та квадратні металеві застібки спереду.

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Селін Діон / © Getty Images

Талію Селін підкреслила широким чорним ременем із лаконічною срібною пряжкою. Сукню вона поєднала з капроновими чорними колготками і класичними гостроносими туфлями на високих шпильках.

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Завершували аутфіт сонцезахисні коричневі окуляри і каблучки. Волосся співачка зібрала у гладкий пучок, а макіяж зробила максимально природним. Діон мала чудовий вигляд і привітно усміхалася фотографам.

Нагадаємо, Селін Діон у чорній оксамитовій сукні від Schiaparelli заспівала свій знаменитий хіт на шоу в Парижі.

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