У шкіряному ансамблі: Марго Роббі сходила на інтерв’ю у луку від британського бренду

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі відвідала новий захід, присвячений фільму «Буремний перевал» — інтерв’ю в Лондоні. На сцену акторка вийшла у новому ансамблі — чорному комплекті від британського бренду Vivienne Westwood.

Ансамбль був вінтажним і створеним для колекції 1988 року. Він складався з корсетного топу з декольте та спідниці. Обидві речі виготовлені зі шкіри.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго доповнила лук лише чорними туфлями від Christian Louboutin з оригінальними підборами і задниками з декоративним шнуруванням.

Туфлі Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Ця поява на публіці відбулася після того, як акторка викликала фурор, з’явившись на червоній доріжці у сукні з волоссям та браслеті Бронте.