ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному ансамблі: Марго Роббі сходила на інтерв’ю у луку від британського бренду

Акторка знову обрала готичний ансамбль, але тепер довжиною міні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі відвідала новий захід, присвячений фільму «Буремний перевал» — інтерв’ю в Лондоні. На сцену акторка вийшла у новому ансамблі — чорному комплекті від британського бренду Vivienne Westwood.

Ансамбль був вінтажним і створеним для колекції 1988 року. Він складався з корсетного топу з декольте та спідниці. Обидві речі виготовлені зі шкіри.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго доповнила лук лише чорними туфлями від Christian Louboutin з оригінальними підборами і задниками з декоративним шнуруванням.

Туфлі Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Туфлі Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Ця поява на публіці відбулася після того, як акторка викликала фурор, з’явившись на червоній доріжці у сукні з волоссям та браслеті Бронте.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie