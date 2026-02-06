- Дата публікації
У шкіряному ансамблі: Марго Роббі сходила на інтерв’ю у луку від британського бренду
Акторка знову обрала готичний ансамбль, але тепер довжиною міні.
Марго Роббі відвідала новий захід, присвячений фільму «Буремний перевал» — інтерв’ю в Лондоні. На сцену акторка вийшла у новому ансамблі — чорному комплекті від британського бренду Vivienne Westwood.
Ансамбль був вінтажним і створеним для колекції 1988 року. Він складався з корсетного топу з декольте та спідниці. Обидві речі виготовлені зі шкіри.
Марго доповнила лук лише чорними туфлями від Christian Louboutin з оригінальними підборами і задниками з декоративним шнуруванням.
Ця поява на публіці відбулася після того, як акторка викликала фурор, з’явившись на червоній доріжці у сукні з волоссям та браслеті Бронте.