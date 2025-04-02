У шкіряному бюстгальтері та капелюсі: Джессіка Альба показала, який вигляд мала 20 років тому

Джессіка Альба

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У 2005 році на екрани вийшов фільм «Місто гріхів», знятий за коміксами Френка Міллера, в якому одну з головних ролей зіграла актриса Джессіка Альба. Вона виконала роль Ненсі Каллаган — танцівниці у барі. Її образ став незабутнім завдяки яскравому образу — ковбойському костюму, довгим розпущеним волоссям і чуттєвим танцям.

У своєму Instagram Джессіка опублікувала декілька кадрів саме у цьому костюмі. Вона позувала у шкіряному бюстгальтері з металевими заклепками, у шкіряних чапах (ковбойських ноговицях), капелюсі та з ласо в руках.

Фото присвячене 20-річчю з дня виходу на екран фільму. Цікаво, що «Місто гріхів» практично повністю було знято перед зеленим екраном, а декорації, освітлення та тіні додавалися вже на етапі постпродакшну. Це дозволило зберегти стиль коміксу. А багато акторів навіть не перетиналися на майданчику, бо багато сцен знімалися окремо, а потім об’єднувалися за допомогою цифрових технологій.

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Раніше, нагадаємо, Джесіка Альба блиснула фігурою у бікіні на відпочинку із сином.