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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному бюстгальтері та капелюсі: Джессіка Альба показала, який вигляд мала 20 років тому

Популярна акторка поділилася цікавими архівними знімками.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джессіка Альба

Джессіка Альба

У 2005 році на екрани вийшов фільм «Місто гріхів», знятий за коміксами Френка Міллера, в якому одну з головних ролей зіграла актриса Джессіка Альба. Вона виконала роль Ненсі Каллаган — танцівниці у барі. Її образ став незабутнім завдяки яскравому образу — ковбойському костюму, довгим розпущеним волоссям і чуттєвим танцям.

У своєму Instagram Джессіка опублікувала декілька кадрів саме у цьому костюмі. Вона позувала у шкіряному бюстгальтері з металевими заклепками, у шкіряних чапах (ковбойських ноговицях), капелюсі та з ласо в руках.

Фото присвячене 20-річчю з дня виходу на екран фільму. Цікаво, що «Місто гріхів» практично повністю було знято перед зеленим екраном, а декорації, освітлення та тіні додавалися вже на етапі постпродакшну. Це дозволило зберегти стиль коміксу. А багато акторів навіть не перетиналися на майданчику, бо багато сцен знімалися окремо, а потім об’єднувалися за допомогою цифрових технологій.

Раніше, нагадаємо, Джесіка Альба блиснула фігурою у бікіні на відпочинку із сином.

Дата публікації
Кількість переглядів
283
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