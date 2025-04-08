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- Шоу-бізнес
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У шкіряному бюстьє та підтяжках: Крістен Стюарт на презентації фільму у Каліфорнії
Це її улюблений стиль одягу для світських заходів.
Зірка саги «Сутінки» Крістен Стюарт відвідала спеціальний показ фільму 2024 року «Сакраменто», в американському місті Лос-Анджелесі. Вона у цій комедії у стилі роудмуві зіграла разом із Майклом Ангарано та Майклом Сера.
На захід Крістен прийшла у незвичайному вбранні, яке включало чорні штани з відворотами на штанинах, які вона носила з широкими підтяжками у смужку. Також на акторці було бюстьє зі шкіри та ботильйони на платформі. Що стосується прикрас, що Стюарт надягла їх від свого улюбленого бренду Alex Streeter, який раніше неодноразово носила з іншими вбраннями.
Бюстьє на такі заходи вона одягає дуже часто. Однак одним із найнезвичніших її вбрань був лук від українського бренду Bettter, заснованого дизайнером Юлією Пеліпас 2020 року.