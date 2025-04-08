У шкіряному бюстьє та підтяжках: Крістен Стюарт на презентації фільму у Каліфорнії

Крістен Стюарт / © Associated Press

Реклама

Зірка саги «Сутінки» Крістен Стюарт відвідала спеціальний показ фільму 2024 року «Сакраменто», в американському місті Лос-Анджелесі. Вона у цій комедії у стилі роудмуві зіграла разом із Майклом Ангарано та Майклом Сера.

На захід Крістен прийшла у незвичайному вбранні, яке включало чорні штани з відворотами на штанинах, які вона носила з широкими підтяжками у смужку. Також на акторці було бюстьє зі шкіри та ботильйони на платформі. Що стосується прикрас, що Стюарт надягла їх від свого улюбленого бренду Alex Streeter, який раніше неодноразово носила з іншими вбраннями.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Бюстьє на такі заходи вона одягає дуже часто. Однак одним із найнезвичніших її вбрань був лук від українського бренду Bettter, заснованого дизайнером Юлією Пеліпас 2020 року.

Реклама

Крістен Стюарт / © Getty Images Крістен Стюарт / © Getty Images Крістен Стюарт і Ділан Мйєр / © Getty Images Крістен Стюарт / © Getty Images Крістен Стюарт / © Associated Press Крістен Стюарт / © Associated Press Крістен Стюарт / © Getty Images Крістен Стюарт / © Associated Press Крістен Стюарт / © Getty Images Крістен Стюарт / © Associated Press Крістен Стюарт і Пабло Ларраїн / © Getty Images Крістен Стюарт / © Associated Press