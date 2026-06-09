- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряному корсеті і спідниці з високим розрізом: Кая Гербер продемонструвала ефектний образ на вечірці
24-річна модель в ансамблі з контрастних речей з’явилася на івенті у Парижі.
Кая Гербер стала гостею вечірки JR X Evan Spiegel, яка відбулася у ресторані Cheval Blanc — Langosteria в Парижі. Для світського заходу донька супермоделі Сінді Кроуфорд обрала стильний образ, у якому поєдналися романтичність і зухвалі нотки.
На Каї був чорний шкіряний корсет без бретелей і з декоративним переплетенням, яке створювало ефект шнурівки та акцентувало увагу на зоні декольте. Верх вона скомбінувала зі спідницею з легкої тканини шоколадного відтінку з драпуванням. Асиметричний крій та високий розріз ефектно відкривали одну ногу моделі.
Свій аутфіт Гербер доповнила лаконічними чорними милями на високих шпильках. Від прикрас вона відмовилася, зробивши ставку на мінімалізм.
Волосся Кая уклала у легкі хвилі з прямим проділом і зробила макіяж у нюдовій палітрі.
Нагадаємо, Кая Гербер у топі та мінішортах блиснула стрункою фігурою у спортзалі.