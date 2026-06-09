У шкіряному корсеті і спідниці з високим розрізом: Кая Гербер продемонструвала ефектний образ на вечірці

Кая Гербер / © Getty Images

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Кая Гербер стала гостею вечірки JR X Evan Spiegel, яка відбулася у ресторані Cheval Blanc — Langosteria в Парижі. Для світського заходу донька супермоделі Сінді Кроуфорд обрала стильний образ, у якому поєдналися романтичність і зухвалі нотки.

На Каї був чорний шкіряний корсет без бретелей і з декоративним переплетенням, яке створювало ефект шнурівки та акцентувало увагу на зоні декольте. Верх вона скомбінувала зі спідницею з легкої тканини шоколадного відтінку з драпуванням. Асиметричний крій та високий розріз ефектно відкривали одну ногу моделі.

Кая Гербер / © Getty Images

Свій аутфіт Гербер доповнила лаконічними чорними милями на високих шпильках. Від прикрас вона відмовилася, зробивши ставку на мінімалізм.

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Волосся Кая уклала у легкі хвилі з прямим проділом і зробила макіяж у нюдовій палітрі.

Нагадаємо, Кая Гербер у топі та мінішортах блиснула стрункою фігурою у спортзалі.

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