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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному корсеті і спідниці з високим розрізом: Кая Гербер продемонструвала ефектний образ на вечірці

24-річна модель в ансамблі з контрастних речей з’явилася на івенті у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кая Гербер

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер стала гостею вечірки JR X Evan Spiegel, яка відбулася у ресторані Cheval Blanc — Langosteria в Парижі. Для світського заходу донька супермоделі Сінді Кроуфорд обрала стильний образ, у якому поєдналися романтичність і зухвалі нотки.

На Каї був чорний шкіряний корсет без бретелей і з декоративним переплетенням, яке створювало ефект шнурівки та акцентувало увагу на зоні декольте. Верх вона скомбінувала зі спідницею з легкої тканини шоколадного відтінку з драпуванням. Асиметричний крій та високий розріз ефектно відкривали одну ногу моделі.

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Свій аутфіт Гербер доповнила лаконічними чорними милями на високих шпильках. Від прикрас вона відмовилася, зробивши ставку на мінімалізм.

Волосся Кая уклала у легкі хвилі з прямим проділом і зробила макіяж у нюдовій палітрі.

Нагадаємо, Кая Гербер у топі та мінішортах блиснула стрункою фігурою у спортзалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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