Шоу-бізнес
144
1 хв

У шкіряному корсеті та шубі: топмодель Алессандра Амбросіо сходила на вечірку

Зараз зірка відпочиває на популярному серед селебріті курорті.

Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо - полетіла до Аспена, популярного гірськолижного курорту США, куди зараз з’їхалися багато світових знаменитостей. Компанію їй склав її бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас і аксесуарів, у якого нещодавно був день народження.

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Пара в Аспені весело і активно проводить час — вдень на гірськолижних схилах, а ввечері — на вечірках. Так, для однієї з них Алессандра вибрала ефектний образ.

Вона одягла шкіряне вбрання — можливо, сукню або комбінезон, з корсетним верхом, який ефектно підкреслив її декольте, а також білу штучну шубу.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Свій вечірній образ Амбросіо доповнила лише чокером на шиї, сріблястими каблучками, шоколадним манікюром і макіяжем зі стрілками на повіках.

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо вийшла на червону доріжку кінофестивалю в сукні зі складками і гламурній шубі. Бразилійка знову довела, що вона королева червоних доріжок.

