У шкіряному корсеті та шубі: топмодель Алессандра Амбросіо сходила на вечірку
Зараз зірка відпочиває на популярному серед селебріті курорті.
44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо - полетіла до Аспена, популярного гірськолижного курорту США, куди зараз з’їхалися багато світових знаменитостей. Компанію їй склав її бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас і аксесуарів, у якого нещодавно був день народження.
Пара в Аспені весело і активно проводить час — вдень на гірськолижних схилах, а ввечері — на вечірках. Так, для однієї з них Алессандра вибрала ефектний образ.
Вона одягла шкіряне вбрання — можливо, сукню або комбінезон, з корсетним верхом, який ефектно підкреслив її декольте, а також білу штучну шубу.
Свій вечірній образ Амбросіо доповнила лише чокером на шиї, сріблястими каблучками, шоколадним манікюром і макіяжем зі стрілками на повіках.
Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо вийшла на червону доріжку кінофестивалю в сукні зі складками і гламурній шубі. Бразилійка знову довела, що вона королева червоних доріжок.