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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

У шкіряному корсеті та вуалі: Ліндсей Логан приміряла ефектні вбрання

Акторка брала участь у фотосесії для відомого глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан/instagram.com/vogueczechoslovakia

Ліндсей Логан/instagram.com/vogueczechoslovakia

38-річна американська акторка Ліндсей Логан стала головною зіркою нового номера журналу Vogue Czechoslovakia. На одному з варіантів обкладинки глянцю вона з’явилася в шкіряному жакеті або пальті та червоному капелюсі, а також з макіяжем з акцентом на винну помаду; а на іншому — у чорно-білій сукні з бантом від Maison Valentino і величезному капелюсі з фатину.

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

Акторка приміряла і драматичний образ у чорній сукні Chanel із прозорим шлейфом або накидкою, а також із вуаллю на обличчі.

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

А також довгу шовкову сукню від Vera Wang у поєднанні з величезним фатиновим капелюхом.

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

Однак одним із найефектніших став образ у шкіряному корсетному жакеті із заклепками від Jean-Paul Gaultier, який доповнило укладання «голлівудська хвиля» та макіяж з винною помадою.

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

Зазначимо, зараз Ліндсей Логан живе у Дубаї, де у 2022 році вийшла заміж за арабського фінансиста Бадера Шамаса, з яким познайомилася у 2019 році. У липні 2023 року у них народився син Луай. Пара веде досить закрите життя, вони рідко разом виходять у світ.

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан відвідала фестиваль CinemaCon у Лас-Вегасі. Вона з’явилася на заході у короткій зеленій сукні від Saint Laurent, яку прикрашали складки по всій довжині. У неї були довгі рукави та рюші. Доповнила це вбрання акторка капроновими колготками та чорними слінгбеками від Saint Laurent.

/ © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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