- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряному корсеті зі шнурівками: Меганн Фейгі сходила на інтерв'ю в Нью-Йорку
З маловідомої акторки вона перетворилася на нову голлівудську зірку, яка, можливо, скоро отримає престижну нагороду.
Меганн Фейгі відвідала шоу Late Night with Seth Meyers, знімання якого відбулися в Нью-Йорку. Акторка прийшла на програму, щоб розповісти про номінацію на премію «Еммі» за роль у серіалі Netflix «Сирени», а також про те, як їй довелося назвати оскароносну акторку Джуліанну Мур, яка з нею зіграла, «стервою» в один із перших днів на зніманнях.
На шоу Меганн прийшла в чорному вбранні, яке включало костюм з жакетом і штанами, а також оригінальний корсет без бретелей зі шнурівкою. Образ зірки доповнили сережки з діамантами, ніжний макіяж і укладання.
Нагадаємо, що заговорили про акторку після того, як на екрани вийшов другий сезон серіалу «Білий Лотос», потім вона з’явилася в детективному серіалі «Ідеальна пара», де також зіграла з такими зірками, як Ніколь Кідман, Лів Шрайбер і Дакота Феннінг, зміцнивши таким чином свою популярність.