У шкіряному корсеті зі шнурівками: Меганн Фейгі сходила на інтерв'ю в Нью-Йорку

Меганн Фейгі / © Getty Images

Меганн Фейгі відвідала шоу Late Night with Seth Meyers, знімання якого відбулися в Нью-Йорку. Акторка прийшла на програму, щоб розповісти про номінацію на премію «Еммі» за роль у серіалі Netflix «Сирени», а також про те, як їй довелося назвати оскароносну акторку Джуліанну Мур, яка з нею зіграла, «стервою» в один із перших днів на зніманнях.

На шоу Меганн прийшла в чорному вбранні, яке включало костюм з жакетом і штанами, а також оригінальний корсет без бретелей зі шнурівкою. Образ зірки доповнили сережки з діамантами, ніжний макіяж і укладання.

Меганн Фейгі / © Getty Images

Нагадаємо, що заговорили про акторку після того, як на екрани вийшов другий сезон серіалу «Білий Лотос», потім вона з’явилася в детективному серіалі «Ідеальна пара», де також зіграла з такими зірками, як Ніколь Кідман, Лів Шрайбер і Дакота Феннінг, зміцнивши таким чином свою популярність.