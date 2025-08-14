ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
60
1 хв

У шкіряному корсеті зі шнурівками: Меганн Фейгі сходила на інтерв'ю в Нью-Йорку

З маловідомої акторки вона перетворилася на нову голлівудську зірку, яка, можливо, скоро отримає престижну нагороду.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Меганн Фейгі

Меганн Фейгі / © Getty Images

Меганн Фейгі відвідала шоу Late Night with Seth Meyers, знімання якого відбулися в Нью-Йорку. Акторка прийшла на програму, щоб розповісти про номінацію на премію «Еммі» за роль у серіалі Netflix «Сирени», а також про те, як їй довелося назвати оскароносну акторку Джуліанну Мур, яка з нею зіграла, «стервою» в один із перших днів на зніманнях.

На шоу Меганн прийшла в чорному вбранні, яке включало костюм з жакетом і штанами, а також оригінальний корсет без бретелей зі шнурівкою. Образ зірки доповнили сережки з діамантами, ніжний макіяж і укладання.

Меганн Фейгі / © Getty Images

Меганн Фейгі / © Getty Images

Нагадаємо, що заговорили про акторку після того, як на екрани вийшов другий сезон серіалу «Білий Лотос», потім вона з’явилася в детективному серіалі «Ідеальна пара», де також зіграла з такими зірками, як Ніколь Кідман, Лів Шрайбер і Дакота Феннінг, зміцнивши таким чином свою популярність.

