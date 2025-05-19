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- Шоу-бізнес
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У шкіряному костюмі і вишиванці з колосками: Анна Саліванчук відвідала прем'єру шпигунського бойовика "Місія неможлива"
Акторка у стильному образі з’явилася на прем’єрі восьмої частини культової франшизи.
У Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» (РЦ Blockbuster Mall) відбулася премʼєра восьмої частини культової франшизи «Місія неможлива: Фінальна розплата».
Першими подивитися шпигунський бойовик прийшли знаменитості: акторка Анна Саліванчук, модель plus-size Міла Кузнецова, учасниця реалітішоу «Холостяк-11» Даша Ставнича, блогерка Антоніна Носова та інші.
Анна Саліванчук з’явилася на івенті у стильному луку. На ній був чорний шкіряний жилет із поясом, біла сорочка із золотистою вишивкою у вигляді колосків пшениці і чорних шкіряних штанях. Вбрання вона скомбінувала з чорно-білими кедами і чорною стьобаною сумкою.
Міла Кузнецова позувала у білій сорочці на затин, вишитій червоними нитками, із поясом і глибоким декольте. Верх вона поєднала з чорними лосинами і ковбойськими чоботами.
На Даші Ставничій була блакитна сорочка з білою квітковою вишивкою, блакитні джинси зі шкіряним поясом Saint Laurent і чорні лофери.
Перед показом фільму гості заходу переглянули на великому екрані відео флешмобу, який відбувся напередодні премʼєри на київському вокзалі: LUMOS Orchestra виконав легендарну тему з «Місії неможлива».
Про фільм:
На великі екрани повернувся один із найкультовіших екшенів сучасності — «Місія неможлива: Фінальна розплата». Це восьма частина легендарної шпигунської саги з Томом Крузом у ролі Ітана Ганта.
Після драматичних подій попередньої частини ставки ще вищі, вороги — ще хитріші, а місії — ще ризикованіші. Світ опиняється на межі катастрофи, і лише команда Ітана здатна зупинити невидиму загрозу, яка розповсюджується з неймовірною швидкістю. Захопливі трюки, напруга до останнього кадру і непередбачуваний сюжет — все те, за що ми так любимо культову «Місію».
Фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» вже в українському прокаті.