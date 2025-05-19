У шкіряному костюмі і вишиванці з колосками: Анна Саліванчук відвідала прем'єру шпигунського бойовика "Місія неможлива"

Анна Саліванчук

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У Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» (РЦ Blockbuster Mall) відбулася премʼєра восьмої частини культової франшизи «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Першими подивитися шпигунський бойовик прийшли знаменитості: акторка Анна Саліванчук, модель plus-size Міла Кузнецова, учасниця реалітішоу «Холостяк-11» Даша Ставнича, блогерка Антоніна Носова та інші.

Анна Саліванчук із сином

Міла Кузнецова та Антоніна

Анна Саліванчук з’явилася на івенті у стильному луку. На ній був чорний шкіряний жилет із поясом, біла сорочка із золотистою вишивкою у вигляді колосків пшениці і чорних шкіряних штанях. Вбрання вона скомбінувала з чорно-білими кедами і чорною стьобаною сумкою.

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Анна Саліванчук

Міла Кузнецова позувала у білій сорочці на затин, вишитій червоними нитками, із поясом і глибоким декольте. Верх вона поєднала з чорними лосинами і ковбойськими чоботами.

Міла Кузнецова

Міла Кузнецова

На Даші Ставничій була блакитна сорочка з білою квітковою вишивкою, блакитні джинси зі шкіряним поясом Saint Laurent і чорні лофери.

Даша Ставнича

Анна Луценко та Ольга Федорущенко з дітьми

Перед показом фільму гості заходу переглянули на великому екрані відео флешмобу, який відбувся напередодні премʼєри на київському вокзалі: LUMOS Orchestra виконав легендарну тему з «Місії неможлива».

Про фільм:

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На великі екрани повернувся один із найкультовіших екшенів сучасності — «Місія неможлива: Фінальна розплата». Це восьма частина легендарної шпигунської саги з Томом Крузом у ролі Ітана Ганта.

Після драматичних подій попередньої частини ставки ще вищі, вороги — ще хитріші, а місії — ще ризикованіші. Світ опиняється на межі катастрофи, і лише команда Ітана здатна зупинити невидиму загрозу, яка розповсюджується з неймовірною швидкістю. Захопливі трюки, напруга до останнього кадру і непередбачуваний сюжет — все те, за що ми так любимо культову «Місію».

Фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» вже в українському прокаті.

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