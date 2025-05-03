- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряному міні та чоботях: співачку Дуа Ліпу помітили, коли вона йшла з нареченим за руку
Британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ефектне вбрання у Нью-Йорку цього тижня.
Зірку помітили в обтислій чорній мінісукні зі шкіри, яка мала американську пройму і три блискавки. Сфотографували її із нареченим — актором Каллумом Тернером, коли пара тримавшись за руки вийшла з машини та йшла вулицею.
Свій образ Дуа доповнила чорною сумкою від The Attico, прикрасами від Tiffany & Co., чорними високими чоботями, а також золотим годинником від Cartier. Волосся співачка зібрала у високий пучок. Каллум поєднав штани карго, білу футболку і білу сорочку в тонку смужку. Також актор носив кросівки.
Нагадаємо, що пара заручена. Тернер, зірка фільму «Фантастичні звірі», зробив Ліпі пропозицію на Різдво у теплій сімейній атмосфері. Оскільки пара проводить зараз час у Нью-Йорку, очікуємо, що вони з’являться на червоній доріжці Met Gala.