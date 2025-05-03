У шкіряному міні та чоботях: співачку Дуа Ліпу помітили, коли вона йшла з нареченим за руку

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / © instagram.com/dualipa

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Зірку помітили в обтислій чорній мінісукні зі шкіри, яка мала американську пройму і три блискавки. Сфотографували її із нареченим — актором Каллумом Тернером, коли пара тримавшись за руки вийшла з машини та йшла вулицею.

Свій образ Дуа доповнила чорною сумкою від The Attico, прикрасами від Tiffany & Co., чорними високими чоботями, а також золотим годинником від Cartier. Волосся співачка зібрала у високий пучок. Каллум поєднав штани карго, білу футболку і білу сорочку в тонку смужку. Також актор носив кросівки.

Дуа Ліпа і Калум Тернер / © Getty Images

Нагадаємо, що пара заручена. Тернер, зірка фільму «Фантастичні звірі», зробив Ліпі пропозицію на Різдво у теплій сімейній атмосфері. Оскільки пара проводить зараз час у Нью-Йорку, очікуємо, що вони з’являться на червоній доріжці Met Gala.

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Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Getty Images Дуа Ліпа / © Getty Images Дуа Ліпа / © Associated Press Дуа Ліпа / © Getty Images Дуа Ліпа / © Associated Press