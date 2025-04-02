У шкіряному пальті і штанях у смужку: папараці заскочили Кріс Дженнер біля магазину її доньки Кім

Кріс Дженнер / © Getty Images

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Кріс Дженнер потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі біля магазину своєї доньки Кім Кардашян – SKIMS. У руках вона тримала фірмовий пакет бренду.

Кріс, як завжди, мала стильний вигляд. Вона була одягнена у чорне шкіряне пальто, чорну водолазку і широкі графітові штани у смужку. Вбрання Дженнер доповнила чорним лакованим взуттям на підборах.

Кріс Дженнер / © Getty Images

У матері клану Кардашян-Дженнер було стильне укладання, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, глянцевий блиск на губах, перлинні сережки-пусети у вухах і каблучка на руці.

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Нагадаємо, Кім Кардашян влаштувала на пляжі пікантну фотосесію для рекламної кампанії нової колекції купальників її бренду Skims.