ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному пальті і штанях у смужку: папараці заскочили Кріс Дженнер біля магазину її доньки Кім

69-річна зірка реаліті і мати клану Кардашян-Дженнер у стильному луку з’явилася у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі біля магазину своєї доньки Кім Кардашян – SKIMS. У руках вона тримала фірмовий пакет бренду.

Кріс, як завжди, мала стильний вигляд. Вона була одягнена у чорне шкіряне пальто, чорну водолазку і широкі графітові штани у смужку. Вбрання Дженнер доповнила чорним лакованим взуттям на підборах.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер / © Getty Images

У матері клану Кардашян-Дженнер було стильне укладання, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, глянцевий блиск на губах, перлинні сережки-пусети у вухах і каблучка на руці.

Нагадаємо, Кім Кардашян влаштувала на пляжі пікантну фотосесію для рекламної кампанії нової колекції купальників її бренду Skims.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie