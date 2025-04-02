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- Шоу-бізнес
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У шкіряному пальті і штанях у смужку: папараці заскочили Кріс Дженнер біля магазину її доньки Кім
69-річна зірка реаліті і мати клану Кардашян-Дженнер у стильному луку з’явилася у Лос-Анджелесі.
Кріс Дженнер потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі біля магазину своєї доньки Кім Кардашян – SKIMS. У руках вона тримала фірмовий пакет бренду.
Кріс, як завжди, мала стильний вигляд. Вона була одягнена у чорне шкіряне пальто, чорну водолазку і широкі графітові штани у смужку. Вбрання Дженнер доповнила чорним лакованим взуттям на підборах.
У матері клану Кардашян-Дженнер було стильне укладання, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, глянцевий блиск на губах, перлинні сережки-пусети у вухах і каблучка на руці.
Нагадаємо, Кім Кардашян влаштувала на пляжі пікантну фотосесію для рекламної кампанії нової колекції купальників її бренду Skims.