У шкіряному пальті з вишивкою: Олівія Манн продемонструвала гарний варіант осіннього образу
45-річна американська акторка й модель обрала для свого виходу лук у зелено-чорній палітрі.
Олівія Манн відвідала виставку Erdem, яка відбулася у Британському музеї у межах Тижня моди у Лондоні.
Акторка продемонструвала красивий осінній аутфіт. На ній було шкіряне зелене двобортне пальто з клапанами для кишень і флористичною чорною вишивкою.
Лук Манн доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорною сумочкою з металевою ручкою. Волосся вона розпустила, зробила макіяж із рожевими рум’янами та білий манікюр й одягла на обличчя чорні окуляри.
