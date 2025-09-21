У шкіряному пальті з вишивкою: Олівія Манн продемонструвала гарний варіант осіннього образу

Олівія Манн / © Getty Images

Олівія Манн відвідала виставку Erdem, яка відбулася у Британському музеї у межах Тижня моди у Лондоні.

Акторка продемонструвала красивий осінній аутфіт. На ній було шкіряне зелене двобортне пальто з клапанами для кишень і флористичною чорною вишивкою.

Олівія Манн / © Getty Images

Лук Манн доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорною сумочкою з металевою ручкою. Волосся вона розпустила, зробила макіяж із рожевими рум’янами та білий манікюр й одягла на обличчя чорні окуляри.

Нагадаємо, Олівія Манн на прем’єру телесеріалу прийшла у срібній сукні з оголеними боками від бренду Roland Mouret.