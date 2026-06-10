ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному плащі і сукні кольору карамельного золота: папараці заскочили Ріанну дорогою на фестиваль

38-річна барбадоська співачка у монохромному луку різних текстур прийшла на кінофестиваль Tribeca.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Ріанна потрапила до об’єктивів папараці дорогою на кінофестиваль Tribeca у Нью-Йорку. Там вона підтримала свого бойфренда і батька її дітей — репера A$AP Rocky, який був серед переможців премії Tribeca X Filmmaker of the Year.

Рірі вийшла у світ у монохромному образі, у якому поєдналися різні текстури. На зірці було шкіряний плащ карамельного відтінку від Miu Miu й обтисла оксамитова сукня кольору карамельного золота, в рубчик і довжини міді з колекції Alaïa осінь-зима 2026, розроблена креативним директором Пітером Мульєром.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Аутфіт співачка доповнила помаранчевими босоніжками на шпильках і чорною сумкою. У неї було об’ємне укладання з локонами, макіяж з темно-нюдовою помадою, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті чокери на шиї, браслети і каблучки з діамантами на руках і діамантовий браслет на нозі.

Нагадаємо, Ріанна у рекламній кампанії позувала у спідній білизні власного бренду з пікантним вирізом на сідницях.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie