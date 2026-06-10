- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряному плащі і сукні кольору карамельного золота: папараці заскочили Ріанну дорогою на фестиваль
38-річна барбадоська співачка у монохромному луку різних текстур прийшла на кінофестиваль Tribeca.
Ріанна потрапила до об’єктивів папараці дорогою на кінофестиваль Tribeca у Нью-Йорку. Там вона підтримала свого бойфренда і батька її дітей — репера A$AP Rocky, який був серед переможців премії Tribeca X Filmmaker of the Year.
Рірі вийшла у світ у монохромному образі, у якому поєдналися різні текстури. На зірці було шкіряний плащ карамельного відтінку від Miu Miu й обтисла оксамитова сукня кольору карамельного золота, в рубчик і довжини міді з колекції Alaïa осінь-зима 2026, розроблена креативним директором Пітером Мульєром.
Аутфіт співачка доповнила помаранчевими босоніжками на шпильках і чорною сумкою. У неї було об’ємне укладання з локонами, макіяж з темно-нюдовою помадою, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті чокери на шиї, браслети і каблучки з діамантами на руках і діамантовий браслет на нозі.
Нагадаємо, Ріанна у рекламній кампанії позувала у спідній білизні власного бренду з пікантним вирізом на сідницях.