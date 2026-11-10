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- Шоу-бізнес
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У шкіряному плащі і з великими сережками: 68-річна Шерон Стоун у зухвалому луку позувала на івенті
Голлівудська акторка, як завжди, мала прекрасний вигляд.
Шерон Стоун стала гостею заходу «Жінки в кіно» (Women in Film) у Беверлі-Гіллз. Зірка фільму «Основний інстинкт» продемонструвала там зухвалий аутфіт.
На Шерон був шкіряний плащ від Max Mara, який мав двобортну застібку на ґудзики і завʼязаний на талії шкіряний пояс із прямокутною пряжкою.
Свій total black look Стоун доповнила чорними капроновими колготами, гостроносими туфлями на підборах і невеликою чорною сумкою з короткими ручками.
Особливим акцентом її образу стали великі золотисті сережки з ажурним візерунком, які ефектно контрастували з чорним вбранням.
Шерон уклала волосся назад, залишивши пасма біля обличчя. Вона зробила ніжний макіяж із акцентом на очах, підкреслила вії тушшю, а губи — помадою нюдового відтінку.
Нагадаємо, Шерон Стоун сяяла в ефектній сукні від українського бренду.