У шкіряному топі і з пітоновою сумкою: ефектна Наомі Воттс на фешншоу бренду Mugler

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс відвідала показ жіночої колекції Mugler осінь/зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Акторка продемонструвала на фешнівенті ефектний образ. Вона постала у чорному шкіряному топі з драпуванням, американською проймою і високою горловиною. Верх зірка скомбінувала з прямою спідницею довжини міді кольору хакі, чорним ремінцем і з чорними шкіряними босоніжками з ремінцями.

Наомі Воттс / © Getty Images

Аутфіт Наомі доповнила стильною прямокутною сумкою з пітоновим принтом. У неї було ідеально рівне укладання боб каре, макіяж із акцентом на яскраво-червоній помаді і нюдовий манікюр. На обличчі у Воттс були чоррні сонцезахисні окуляри, у вухах — золоті сережки-кільця, а на руках — золоті каблучки.

