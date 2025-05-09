- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряному топі та оригінальних штанах: Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку із чоловіком-музикантом
Оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала церемонію вручення премії Academy of Country Music Awards 2025, яка відбулася в американському штаті Техас.
Вона з’явилася серед запрошених гостей, оскільки її чоловік Кіт Урбан — кантрі-співак та композитор.
Ніколь обрала для цього заходу зухвалий та стильний образ, оскільки носила вбрання від Monse з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025. Її вбрання включало шкіряний чорний топ з американською проймою, який доповнювала баска на талії, а також штани, доповнені асиметричною спідницею. Також акторка носила туфлі на підборах, кілька прикрас, а своє красиве світле волосся розпустила.
Кіт же того дня був одягнений у смугастий костюм-трійку та черевики на дуже високій та грубій платформі.
Нагадаємо, що також Ніколь на початку цього тижня сяяла на Met Gala у Нью-Йорку, де продемонструвала чорну сукню з бантиками від Balenciaga, яка була копією архівного вбрання цього культового бренду. Однак того дня вона трохи змусила похвилюватися своїх шанувальників, оскільки доповнила образ перукою з коротким волоссям. Багато хто подумав, що акторка зробила коротку стрижку.