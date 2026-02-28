У шкіряному вбранні і слінгбеках з крокодилячим тисненням: Нікі Гілтон на Тижні моди у Мілані

Нікі Гілтон / © Getty Images

Реклама

Нікі Гілтон відвідала показ колекції осінь-зима 2026-2027 бренду Tod’s, який відбувся у межах Тижня моди у Мілані.

Для такої події вона обрала шкіряне вбрання кольору молочного шоколаду. Воно складався з топа без рукавів, з якого визирала чорна рвана тканина, а на талії вона була з драпуванням, та спідниці міді, з якої також визирала чорна підкладка.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Образ Гілтон доповнила чорними слінгбеками, які мали крокодиляче тиснення на носках і невисокі стійкі підбори, а також чорною шкіряною сумкою з контрастною білою і бежевою шнурівкою.

Реклама

Нікі зібрала волосся ззаду, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими крученими сережками, а на руці була золота кручена каблучка.

Нагадаємо, Нікі Гілтон на фешншоу бренду Max Mar у Мілані прийшла в образі у стилі old money.