ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному вбранні і з перлинним намистом: Аманда Голден у стильному луку сходила на роботу

54-річна британська радіоведуча обожнює увагу фотографів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з роботи — зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Знаменитість мала стильний вигляд в образі total black. На ній був шкіряний жилет, лонгслів і шкіряні штани-кльош.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аутфіт Аманда доповнила чорною стьобаною сумочкою від Chanel і чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках.

У Голден було розпущене волосся, макіяж із бежевою помадою і молочний манікюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — перлинним намистом із золотою підвіскою у вигляді серця, а на руці красувалася коктейльна золота каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, Аманда Голден у шовковому смарагдовому вбранні і без бюстгальтера потрапила під приціл фотографів.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie