У шкіряному вбранні і з перлинним намистом: Аманда Голден у стильному луку сходила на роботу

Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з роботи — зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Знаменитість мала стильний вигляд в образі total black. На ній був шкіряний жилет, лонгслів і шкіряні штани-кльош.

Аутфіт Аманда доповнила чорною стьобаною сумочкою від Chanel і чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках.

У Голден було розпущене волосся, макіяж із бежевою помадою і молочний манікюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — перлинним намистом із золотою підвіскою у вигляді серця, а на руці красувалася коктейльна золота каблучка з великим діамантом.

