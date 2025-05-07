У шкіряному вбранні з декольте: Кім Кардашян показала ще один ефектний образ у Нью-Йорку

Кім Кардашян / © Getty Images

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Після того, як зірка реалітішоу продемонструвала свою розкішну фігуру на червоній доріжці Met Gala 2025 у шкіряному вбранні від Chrome Hearts, вона знову привернула увагу громадськості.

© Associated Press

Кім також відвідала ексклюзивну вечірку, де з’явилася у шкіряному вбранні.

44-річна засновниця бренду Skims була в сукні, зшитій на індивідуальне замовлення брендом Dilara Findikoglu. Обтислий ансамбль складався із прозорого корсету, а також шнурівки на спідниці та рукавах. Декольте було ефектно підкреслене.

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Кім Кардашян, Сіара та Ла Ла Ентоні / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press