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- Шоу-бізнес
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У шкіряному вбранні з декольте: Кім Кардашян показала ще один ефектний образ у Нью-Йорку
Вона вже незмінна гостя цього гламурного світського заходу, а також усіх, пов’язаних з ним.
Після того, як зірка реалітішоу продемонструвала свою розкішну фігуру на червоній доріжці Met Gala 2025 у шкіряному вбранні від Chrome Hearts, вона знову привернула увагу громадськості.
Кім також відвідала ексклюзивну вечірку, де з’явилася у шкіряному вбранні.
44-річна засновниця бренду Skims була в сукні, зшитій на індивідуальне замовлення брендом Dilara Findikoglu. Обтислий ансамбль складався із прозорого корсету, а також шнурівки на спідниці та рукавах. Декольте було ефектно підкреслене.