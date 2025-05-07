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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному вбранні з декольте: Кім Кардашян показала ще один ефектний образ у Нью-Йорку

Вона вже незмінна гостя цього гламурного світського заходу, а також усіх, пов’язаних з ним.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Після того, як зірка реалітішоу продемонструвала свою розкішну фігуру на червоній доріжці Met Gala 2025 у шкіряному вбранні від Chrome Hearts, вона знову привернула увагу громадськості.

/ © Associated Press

© Associated Press

Кім також відвідала ексклюзивну вечірку, де з’явилася у шкіряному вбранні.

44-річна засновниця бренду Skims була в сукні, зшитій на індивідуальне замовлення брендом Dilara Findikoglu. Обтислий ансамбль складався із прозорого корсету, а також шнурівки на спідниці та рукавах. Декольте було ефектно підкреслене.

Кім Кардашян, Сіара та Ла Ла Ентоні / © Getty Images

Кім Кардашян, Сіара та Ла Ла Ентоні / © Getty Images

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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