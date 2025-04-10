У шкіряному жакеті і леопардовій мініспідниці: італійська модель у стильному луку сходила на Тиждень дизайну у Мілані

Роза Перротта / © Getty Images

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Італійська модель Роза Перротта потрапила до об'єктивів папараці на Міланському тижні дизайну.

Дівчина продемонструвала там стильний аутфіт. На ній був шкіряний жакет шоколадного кольору та екстремально коротка спідниця з леопардовим принтом, у якій вона похизувалася стрункими ногами.

© Getty Images

Образ Роза доповнила капроновими колготами і білими слінгбеками з чорними носками і на високих шпильках. У руці вона тримала чорну сумку від Saint Laurent.

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У Перротті було розпущене волосся, макіяж із коричневими тінями і чорними стрілками та чорний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки – каблучками.