- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряному жакеті і леопардовій мініспідниці: італійська модель у стильному луку сходила на Тиждень дизайну у Мілані
Роза Перротта екстремально короткою спідницею з «хижим» принтом підкреслила стрункі ноги.
Італійська модель Роза Перротта потрапила до об'єктивів папараці на Міланському тижні дизайну.
Дівчина продемонструвала там стильний аутфіт. На ній був шкіряний жакет шоколадного кольору та екстремально коротка спідниця з леопардовим принтом, у якій вона похизувалася стрункими ногами.
Образ Роза доповнила капроновими колготами і білими слінгбеками з чорними носками і на високих шпильках. У руці вона тримала чорну сумку від Saint Laurent.
У Перротті було розпущене волосся, макіяж із коричневими тінями і чорними стрілками та чорний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки – каблучками.