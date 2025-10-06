ТСН у соціальних мережах

У шкіряному жакеті і штанях-палацо: Дженніфер Лопес захопила стильним луком у Нью-Йорку

56-річна зірка не боїться експериментувати зі своїм стилем. Її виходи завжди ефектні та варті уваги.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес заскочили папараці у Нью-Йорку, коли вона йшла на ранкове телешоу Today Show на каналі NBC. В ефірі програми вона розповіла про знімання драматичного мюзиклу «Поцілунок жінки-павука» режисера Білла Кондона, у якому вона зіграла головну роль.

Артистка мала стильний вигляд у новому осінньому аутфіті. На ній був шкіряний двобортний жакет карамельно-коричневого відтінку, біла сорочка з розстебнутими верхніми ґудзиками, що створило пікантне декольте, і світло-сірі штани-палацо.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Лук Джен доповнила босоніжками графітового відтінку з білими стібками на екстремально високих платформах і підборах, коричневою сумкою-клатчем та масивними сонцезахисними окулярами з бурштиновими лінзами.

У Лопес було гарне укладання, макіяж з акцентом на очах, масивні золоті сережки у вухах і каблучки на руках.

Нагадаємо, цього дня Дженніфер Лопес продемонструвала ще один ефектний образ, у якому вона сходила на шоу Today. Вона була одягнена в костюм кольору лате з хутряними манжетами від ліванського бренду Harithand.

