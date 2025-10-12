У шкіряному жакеті і стильних джинсах: Ілона Гвоздьова з чоловіком відвідала прем’єру фільму "Трон: Арес"

Ілона Гвоздьова з чоловіком

Реклама

Ілона Гвоздьова разом зі своїм чоловіком Іваном відвідала яскраву прем’єру науково-фантастичного екшена від Walt Disney Pictures — «Трон: Арес». Захід відбувся у столичному кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park).

Ілона Гвоздьова з чоловіком/Фото Кирило Авраменко

Ілона з’явилася на івенті у стильному луку. На ній був шкіряний коричневий жакет, помаранчево-пісочний светр із принтом і темні широкі джинси. Свій образ танцівниця доповнила коричневим взуттям і бежевою сумкою.

Продовження культової франшизи прийшли подивитися також артисти Муаяд та Артем Нікітін, акторка і режисерка дубляжу Катерина Брайковська, музичний продюсер Всеволод Корецький, діджеї Aidentique і Asika та блогерки Яна Вінніченко, Тетяна Карікова та інші.

Реклама

Муаяд/Фото Кирило Авраменко

Анна Адамович/Фото Кирило Авраменко

Дарина Уайт/Фото Кирило Авраменко

Анна Малиновська/Фото Кирило Авраменко

Ксенія Виноградова/Фото Кирило Авраменко

Марієтта/Фото Кирило Авраменко

Вікторія Шептієнко/Фото Кирило Авраменко

Яна Вінніченко/Фото Кирило Авраменко

Тетяна Карікова/Фото Кирило Авраменко

Олександр Швачка/Фото Кирило Авраменко

Аліна Онопа/Фото Кирило Авраменко

Дарина Бордун/Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

«Трон: Арес» — це новий розділ культової франшизи, який розповідає про надзвичайно розвинену програму Арес. Вперше її відправляють із цифрового в реальний світ для небезпечної місії, що стає першим контактом людства з істотами штучного інтелекту.

Режисером фільму виступив Гоакім Роннінґ. Головного героя — програму Арес — зіграв Джаред Лето. У стрічці також зіграли Джоді Тернер-Сміт, Ґрета Лі, Еван Пітерс, Джилліан Андерсон і Джефф Бріджес, який повернувся до своєї культової ролі з оригінального «Трону».