У шкіряному жакеті і стильних джинсах: Ілона Гвоздьова з чоловіком відвідала прем’єру фільму "Трон: Арес"
У Києві презентували науково-фантастичний екшен із Джаредом Лето у головній ролі.
Ілона Гвоздьова разом зі своїм чоловіком Іваном відвідала яскраву прем’єру науково-фантастичного екшена від Walt Disney Pictures — «Трон: Арес». Захід відбувся у столичному кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park).
Ілона з’явилася на івенті у стильному луку. На ній був шкіряний коричневий жакет, помаранчево-пісочний светр із принтом і темні широкі джинси. Свій образ танцівниця доповнила коричневим взуттям і бежевою сумкою.
Продовження культової франшизи прийшли подивитися також артисти Муаяд та Артем Нікітін, акторка і режисерка дубляжу Катерина Брайковська, музичний продюсер Всеволод Корецький, діджеї Aidentique і Asika та блогерки Яна Вінніченко, Тетяна Карікова та інші.
Про фільм:
«Трон: Арес» — це новий розділ культової франшизи, який розповідає про надзвичайно розвинену програму Арес. Вперше її відправляють із цифрового в реальний світ для небезпечної місії, що стає першим контактом людства з істотами штучного інтелекту.
Режисером фільму виступив Гоакім Роннінґ. Головного героя — програму Арес — зіграв Джаред Лето. У стрічці також зіграли Джоді Тернер-Сміт, Ґрета Лі, Еван Пітерс, Джилліан Андерсон і Джефф Бріджес, який повернувся до своєї культової ролі з оригінального «Трону».