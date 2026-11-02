У шкіряному жакеті і сукні з пікантним декольте: Оксана Пекун в розкішному образі святкує день народження

Оксана Пекун

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Оксана Пекун сьогодні, 2 листопада, святкує день народження. З цієї нагоди співачка опублікувала у соцмережах студійне фото, на якому продемонструвала розкішний образ.

Перед камерою артистка постала в ефектному темно-шоколадному шкіряному жакеті без коміра і в чорній обтислій сукні з гарним пікантним декольте. Приталений силует вбрання чудово підкреслив струнку фігуру зірки.

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Оксана Пекун

Свій лук народна артистка доповнила стильною зачіскою і макіяжем з довгими віями і помадою насиченою винного відтінку. Завершив аутфіт ніжний французький манікюр.

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«Сьогодні МІЙ ДЕНЬ! І я відкрита до ваших теплих привітань!» — підписала світлину співачка.

Нагадаємо, Оксана Пекун у гламурній леопардовій сукні презентувала запальну пісню «Коля — інша доля».

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