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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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135
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному жакеті і сукні з пікантним декольте: Оксана Пекун в розкішному образі святкує день народження

Народна артистка України з нагоди свого дня народження поділилася гарним знімком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Оксана Пекун

Оксана Пекун

Оксана Пекун сьогодні, 2 листопада, святкує день народження. З цієї нагоди співачка опублікувала у соцмережах студійне фото, на якому продемонструвала розкішний образ.

Перед камерою артистка постала в ефектному темно-шоколадному шкіряному жакеті без коміра і в чорній обтислій сукні з гарним пікантним декольте. Приталений силует вбрання чудово підкреслив струнку фігуру зірки.

Оксана Пекун

Оксана Пекун

Свій лук народна артистка доповнила стильною зачіскою і макіяжем з довгими віями і помадою насиченою винного відтінку. Завершив аутфіт ніжний французький манікюр.

«Сьогодні МІЙ ДЕНЬ! І я відкрита до ваших теплих привітань!» — підписала світлину співачка.

Нагадаємо, Оксана Пекун у гламурній леопардовій сукні презентувала запальну пісню «Коля — інша доля».

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