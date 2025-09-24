ТСН у соціальних мережах

У шкіряному жакеті і темно-шоколадних штанях: Скарлетт Йоганссон в осінньому луку заскочили папараці

40-річна акторка поєднала у своєму ансамблі темні осінні відтінки.

Аліна Онопа
Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон потрапила до об’єктивів папараці, коли йшла на ранкову телепрограму CBS Mornings у Нью-Йорку. Там вона розповіла про свій режисерський дебют — драматичний фільм «Елеонора Велика», прем’єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі.

Зірка обрала для свого виходу стильний лук. На ній був бордово-коричневий шкіряний жакет, атласна чорна сорочка з розстебнутими кількома ґудзиками зверху і темно-шоколадно штани з високим посадженням.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Образ Скарлетт доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями-човниками і чорним плетеним клатчем.

А ще Йоганссон похизувалася зачіскою, яку люблять міленіали. Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом і боковим проділом — їй дуже пасувало. В акторки був макіяж у бронзових відтінках, лаконічні сережки у вухах і ланцюжок-намисто на шиї.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон захопила ефектним аутфітом від бренду Balmain. Вона підкреслила струнку фігуру чорною сукнею з декольте у формі серці і шкіряним поясом із золотою пряжкою.

Образи акторки Скарлетт Йоганссон (31 фото)

