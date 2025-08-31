У шкіряному жилеті з металевими трикутниками: Кейт Бланшетт на фотоколі у Венеції

Кейт Бланшетт відвідала фотокол комедійно-драматичного фільмц-антології сценариста і режисера Джима Джармуша — «Батько, мати, сестра, брат», який відбувся у межах Венеціанського кінофестивалю.
На акторці був чорний шкіряний жилет із блискавками і коміром-стійкою, прикрашений металевими трикутниками, який додавав її образу зухвалості. Верх вона скомбінувала з чорними штанями-палацо зі стрілками і чорними гостроносими туфлями.
Бланшетт зробила акуратне укладання і макіяж у натуральних відтінках, а з аксесуарів обрала лаконічні сережки з камінням і чорні сонцезахисні окуляри.
Кейт також позувала разом зі своїми колегами зі стрічки.