У шкіряному жилеті з металевими трикутниками: Кейт Бланшетт на фотоколі у Венеції

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт відвідала фотокол комедійно-драматичного фільмц-антології сценариста і режисера Джима Джармуша — «Батько, мати, сестра, брат», який відбувся у межах Венеціанського кінофестивалю.

На акторці був чорний шкіряний жилет із блискавками і коміром-стійкою, прикрашений металевими трикутниками, який додавав її образу зухвалості. Верх вона скомбінувала з чорними штанями-палацо зі стрілками і чорними гостроносими туфлями.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Бланшетт зробила акуратне укладання і макіяж у натуральних відтінках, а з аксесуарів обрала лаконічні сережки з камінням і чорні сонцезахисні окуляри.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт також позувала разом зі своїми колегами зі стрічки.

Кейт Бланшетт із колегами / © Associated Press

Нагадаємо, Кейт Бланшетт на відкритті Венеційського кінофестивалю сяяла в елегантній чорній сукні максі від Armani Prive з глибоким декольте.