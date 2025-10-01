- Дата публікації
У шкірянці і без бюстгальтера: 50-річна Шарліз Терон приголомшила молодим виглядом на фешншоу
Акторка має неймовірний вигляд.
Шарліз Терон відвідала фешнпоказ Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Акторка приголомшила своїм молодим ефектним виглядом.
Для появи вона обрала зухвалий лук. Шарлін одягла на голе тіло чорну шкіряну косуху з вишитими білими птахами та рожевими квітами. Верх зірка скомбінувала з бермудами кольру гакі і чорними капроновими колготами.
Вбрання Терон скомбінувала з чорно-білими крокодилячими балетками, прикрашеними чорними бантами із золотою фурнітурою та з контрастним червоним клатчем.
А ще Терон продемонструвала нову зачіску — у неї тепер довге біляве волосся, яке вона уклала у мякі локони. Вона зробила ніжний макіяж, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила шию золотими ланцюжками.
