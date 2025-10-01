У шкірянці і без бюстгальтера: 50-річна Шарліз Терон приголомшила молодим виглядом на фешншоу

Шарліз Терон / © Getty Images

Шарліз Терон відвідала фешнпоказ Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Акторка приголомшила своїм молодим ефектним виглядом.

Для появи вона обрала зухвалий лук. Шарлін одягла на голе тіло чорну шкіряну косуху з вишитими білими птахами та рожевими квітами. Верх зірка скомбінувала з бермудами кольру гакі і чорними капроновими колготами.

© Getty Images

Вбрання Терон скомбінувала з чорно-білими крокодилячими балетками, прикрашеними чорними бантами із золотою фурнітурою та з контрастним червоним клатчем.

А ще Терон продемонструвала нову зачіску — у неї тепер довге біляве волосся, яке вона уклала у мякі локони. Вона зробила ніжний макіяж, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила шию золотими ланцюжками.

Нагадаємо, Шарліз Терон у чорній сукні, шкіряній косусі і сандалях сходила на вечірку.