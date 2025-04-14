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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

У шкірянці і білому кроптопі: Торі Спеллінг блиснула пласким животом на кінофестивалі

51-річна зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", американська акторка у зручному одязі прийшла на показ стрічки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Getty Images

Торі Спеллінг відвідала вечірній показ фільму «Найкраща піца в Лос-Анджелесі», який відбувся у межах Пасаденського міжнародного кінофестивалю у Північному Голлівуді.

Акторка обрала для своєї появи комфортний лук. На ній була чорна шкірянка у вінтажному стилі і білий кроптоп, у якому вона продемонструвала плаский живіт.

Верх Торі скомбінувала з сірими штанями-кльош із великими накладними кишенями. Взута вона була у білі кеди.

Торі Спеллінг / © Getty Images

Торі Спеллінг / © Getty Images

Спеллінг зробила укладання з м'якими локонами, макіяж із накладними віями і помадою рожевого відтінку, а також довгий гострий манікюр темно-бордового кольору. Один ніготь був білим, що мало дивний вигляд.

На шиї в акторки були ланцюжки із підвіскою, на руках – браслети і каблучки.

Нагадаємо, Торі Спеллінг з’явилася на премії The ​​Stars в екстравагантній червоній сукні з пишною спідницею і декольте від бренду VISHRUTI.

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Дата публікації
Кількість переглядів
13
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