Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

У шкірянці та вельветових штанях: стильна Кара Делевінь відвідала модний показ

33-річна британська модель Кара Делевінь відвідала модний показ у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Getty Images

Зірка приїхала подивитися шоу Topshop & Topman сезону осінь/зима 2025 року, яке відбулося на Трафальгарській площі в Лондоні.

Кара приїхала на шоу у чорній футболці, об’ємній шкіряній бордовій куртці та вельветових широких штанях такого самого кольору. Взута модель була у шкіряні туфлі із квадратними носами. Вона розпустила світле волосся, яке вільно спадало їй на плечі і одягла сонцезахисні окуляри з напівпрозорим склом. Макіяж на обличчі Кари був у рожевих відтінках, як і помада на губах.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Останнім часом Кару Делєвінь рідко видно на публічних заходах. Влітку вона відвідувала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні, де з’явилася також і її старша сестра Поппі Делевінь.

