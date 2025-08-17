У шкірянці та вельветових штанях: стильна Кара Делевінь відвідала модний показ

Кара Делевінь / © Getty Images

Зірка приїхала подивитися шоу Topshop & Topman сезону осінь/зима 2025 року, яке відбулося на Трафальгарській площі в Лондоні.

Кара приїхала на шоу у чорній футболці, об’ємній шкіряній бордовій куртці та вельветових широких штанях такого самого кольору. Взута модель була у шкіряні туфлі із квадратними носами. Вона розпустила світле волосся, яке вільно спадало їй на плечі і одягла сонцезахисні окуляри з напівпрозорим склом. Макіяж на обличчі Кари був у рожевих відтінках, як і помада на губах.

Останнім часом Кару Делєвінь рідко видно на публічних заходах. Влітку вона відвідувала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні, де з’явилася також і її старша сестра Поппі Делевінь.