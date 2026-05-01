У шкіряних штанях і на високих підборах: Олена-Христина Лебідь з нареченим–ексвіцепрем’єром на кіноподії в Києві

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь та її наречений, колишній віцепрем’єр-міністр і нинішній віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко відвідали прем’єру культового британського фільму «Монті Пайтон і Священний Ґрааль», яка відбулася у кінотеатрі «Жовтень».

Павло Розенко та Олена-Христина Лебідь / Фото: Сергій Хандусенко, Анастасія Мантач

Олена-Христина постала на івенті у стильному аутфіті. На ній був чорний верх з акцентним ліфом, бретельками та довгими рукавами, який вона скомбінувала з червоними шкіряними штанями-кльош і червоними замшевими туфлями на високих платформах і підборах.

На плечі Лебідь накинула світлий бомбер. У ведучої було стильне укладання і макіяж зі стрілками.

Павло Розенко одягнув червоно-жовто-синю куртку, чорне худі, сині джинси і завершив лук кросівками.

Про фільм:

«Монті Пайтон і Священний Ґрааль» — це дебютна повнометражна робота британського комедійного колективу «Монті Пайтон», яка вийшла 1975 року та відкрила їм шлях у велике кіно. В основі сюжету — варіація на тему легенд про короля Артура. Разом із лицарями Круглого столу він вирушає на пошуки Священного Ґрааля, однак їхня подорож швидко перетворюється на низку абсурдних пригод. Герої стикаються з небезпеками та випробуваннями, що порушують будь-які закони логіки: від, здавалося б, безневинного, але агресивного кролика до загадок без правильних відповідей і дивакуватих персонажів, поведінку яких неможливо передбачити.

Стрічку озвучили українські коміки та комікеси. Фільм можна побачити в кінотеатрах України.

