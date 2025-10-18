ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

У шкіряних штанях і з портупеєю: Олена-Христина Лебідь із нареченим–ексвіцепрем'єром на прем’єрі фільму з Ченнінг Татумом

Ведуча з коханим прийшла подивитися кримінальну драму «Грабіжник за покликанням».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь і її наречений, колишній віцепрем’єр-міністр та нинішній віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко відвідали прем’єру кримінальної драми «Грабіжник за покликанням».

Олена-Христина з’явилася на івенті в ефектному образі. На ній була чорна сорочка, яку вона ефектно доповнила шкіряною бежевою портупеєю, чорні шкіряні штани і чорні ботильйони на високих платформах і підборах.

Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь

Телеведуча зробила стильну зачіску і завершила лук окулярами-авіаторами.

Павло Розенко був одягнений у темно-синій піджак, картату сорочку і темні джинси.

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко

Про фільм:

Фільм заснований на реальних подіях і головну роль у ньому виконав Ченніг Татум. У стрічці також зіграли Кірстен Данст, Джуно Темпл, Пітер Дінклейдж та інші.

У центрі сюжету колишній військовослужбовець Джеффрі Манчестер, який зробив серію пограбувань ресторанів McDonald’s, проникаючи через дах будівель. Його засудили та посадили до в’язниці, але згодом він зумів утекти. Після втечі Манчестер переховувався протягом кількох місяців у великому магазині іграшок.

Стрічка показує не лише кримінальні історії головного героя, а й особисту кризу, емоційні переживання, стосунки та внутрішній конфлікт.

Прокат фільму «Грабіжник за покликанням» в українських кінотеатрах триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
668
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie