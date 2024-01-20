У шкірянці, бірюзовому топі і легінсах: стильна 50-річна Кейт Мосс на Паризькому тижні моди

Кейт Мосс, яка днями гучно відсвяткувала своє 50-річчя, відвідала показ чоловічої колекції сезону осінь/зима 2024/2025 бренду Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Супермодель мала стильний вигляд. На ній була подовжена чорна шкіряна куртка, бірюзовий топ без рукавів і з високою горловиною, який був прикрашений блакитним довгим бісером, чорні легінси і чорні шкіряні ботфорти на шпильках.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Мосс зробила зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила сережками-кільцями з камінням, а руки – дорогоцінними браслетами, один із яких мав величезний смарагд, і каблучками.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Кейт сиділа у першому ряду фешн шоу разом зі своєю 21-річною донькою Лілою Мосс, яка була одягнена у сірий маскуліний жакет і чорні штани.

Ліла і Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала архівні фото з Кейт Мосс.

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