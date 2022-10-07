У шкірянці і бейсболці: JULIK презентував романтичну пісню про кохання

JULIK презентував нову романтичну пісню "Просто обійняти" і кліп на неї. Ця композіція про найголовніше почуття кожної людини - кохання. Магія між людьми - це той еліксир, який робить неможливе. Ключовий мотив синглу Юліка: "Для щастя досить просто обійняти".

У відеороботі співак постав у незвичному для себе образі чуттєвого романтика. Юлік продемонстрував стильний лук total black. На ньому була шкірянка, водолазка, штани і бейсболка.

JULIK

"За цей час ми всі переоцінили свої цінності, стали жити по-іншому. У кожного були свої плани та мрії. Війна перекреслила все, але забрати найкраще почуття вона не в змозі. Коли людина кохає, і у неї є друга половинка - вона щаслива. Через пісню я хочу передати свій внутрішній стан, який, я сподіваюся, відчуває кожен. Хочу, щоб ніхто і ніколи не втрачав своїх половинок, та цінував свою кохану людину ще більше", - поділився артист.

Нагадаємо, Юлік у вишиванці і патріотичній куртці пронизливо виконав гімн України на футбольному матчі.

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