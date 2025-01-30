У шкіряних капрі та водолазці: стильна Рене Зеллвеґер позувала на фотоколі до фільму

Через 24 роки після виходу першого фільму про кумедну Бріджит Джонс акторка Рене Зеллвеґер повернулася до своєї культової ролі.

Вона знялася у четвертій частині цієї історії, яка отримала цього разу назву "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".

З нагоди прем'єра фільму в Лондоні акторка вийшла на фотокол. На ній було лаконічне і стильне вбрання чорного кольору, в якому вона поєднала трикотажну водолазку, шкіряні штани-капрі, а також блейзер.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Образ Рене доповнила сонцезахисними окулярами та легким макіяжем. Хоча її очей не було видно, але помітно, що вона використала помаду нюдового відтінку та уклала брови.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Зачіска у неї теж була дуже проста — акторка просто зібрала волосся у хвіст.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Раніше Зеллвеґер продемонструвала на прем'єрі фільму чарівну вінтажну сукню малинового кольору зі шлейфом від Balmain. Вона була розроблена для колекції 2000 року.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

В український прокат фільм вийде на День усіх закоханих 13 лютого.

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