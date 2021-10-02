У шкіряних кюлотах і сорочці: 46-річна Шарліз Терон продемонструвала елегантне вбрання

Для знімань в популярному шоу акторка одягла total black look.

46-річна акторка Шарліз Терон стала гостею вечірнього шоу Jimmy Kimmel Live, знімання якого відбувалися в Лос-Анджелесі. Знаменитість сфотографували, коли вона прямувала до студії.

Акторка вибрала для ефіру елегантне і трендове вбрання, в якому поєднала чорні шкіряні кюлоти з високим посадженням і просту чорну сорочку, кілька ґудзиків якої залишила розстебнутими і підвернула рукава. Цей штрих надав образу Шарліз трохи невимушеного шику. Доповнили аутфіт акторки чорні сонцезахисні окуляри, лаконічні босоніжки і золоті прикраси.

Шарліз Терон / Getty Images

На публіці Шарліз з'являється рідко, і ще рідше потрапляє під приціл папараці, але іноді, її все ж заскочують за буденними справами. Наприклад, якось зірку сфотографували біля супермаркету, коли вона сама ходила за покупками.

Шарліз Терон / Getty Images

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