У шкіряних мінішортах і високих чоботах: Белла Хадід у всьому чорному з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Белла Хадід потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Вона вийшла у світ в образі total black.

На моделі був топ з американською проймою і вирізом, шкіряні мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги, і шкіряні високі чоботи на підборах. На плечі у неї висіла чорна сумка.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

У Белли було розпущене хвилясте волосся, макіяж із помадою темно-бежевого відтінку, сонцезахисні окуляри, золоті прикраси – сережки, браслет і каблучка, а також металевий кулон на чорному шнурку.

Нагадаємо, Белла Хадід у вінтажній сукні і без бюстгальтера сяяла на Каннському кінофестивалі.

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