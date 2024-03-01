У шкіряних мінішортах та бейсболці: Пенелопа Крус похизувалась стрункими ногами на сторінках глянцю

Акторка знялася у стильній фотосесії.
49-річна акторка, володарка премії "Оскар" – Пенелопа Крус – стала головною зіркою весняного випуску V Magazine. Стилісти підібрали для неї ефектні образи у чорному кольорі.
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На обкладинці Пенелопа позує в чорних рукавичках, із перлинним чокером від Chanel на шиї, у браслеті з хрестами від Chrome Hearts та у головному уборі у вигляді білої квітки.
Також Крус похизувалася стрункими ногами у чорних мінішортах із тисненням під шкіру крокодила та у високих чоботях на шпильках.
Нагадаємо, раніше Пенелопа Крус вийшла на доріжку світської церемонії. Зірка одягла сукню від Chanel, яка була розшита паєтками на декольті, камінням та рюшами на грудях та з пишною фатиновою спідницею чорного кольору.
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