У шкіряних сережках і вбранні з яскравим принтом: зірка фільму "Вбивці квіткової повні" на івенті

37-річна Лілі Гладстон у стильному образі вийшла у світ.
Лілі Гладстон відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру американського мінісеріалу у жанрі кримінальної драми "Під мостом" (Under The Bridge), у якому вона зіграла.
Перед фотографами зірка постала у стильному луку. На ній було літнє шовкове довге пальто з цікавим яскравим принтом, розшите зверху паєтками, і рукавами-ліхтариками від бренду Himikalas. Під низ Лілі одягла чорну блузку і чорні прямі штани. Взута вона була у чорні туфлі.
Гладстон із різних ракурсів продемонструвала присутнім свій аутфіт.
Акторка зробила елегантну зачіску з низьким пучком, зробила макіяж, підкресливши нижні повіки блакитним олівцем, і прикрасила вуха екстравагантними шкіряними сережками з перфорацією.
Нагадаємо, на прем'єрі побувала також її колега з фільму – онука Елвіса Преслі – Райлі Кіо, яка одягла прозору сукню.
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