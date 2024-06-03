У шкіряних штанах-кльош: Джорджина Родрігес із дітьми сходила на футбол

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес зараз багато часу проводить у Саудівській Аравії, оскільки бойфренд та батько її дітей – португальський футболіст Кріштіану Роналду – виступає за саудівський клуб "Аль-Наср". На матч, у якому брав участь її коханий, дівчина сходила у компанії їхніх спільних дітей.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина з дітьми позували на трибунах у VIP-ложах. На футбол вона прийшла у шкіряних штанах-кльош та іменній футболці Роналду з номером "7" на спині. У таких футболках були і діти пари.

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І хоча команда Кріштіану програла все ж таки в Кубку Короля, в його сім'ї залишилися яскраві враження від гри.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес навіть виходила на подіум із номером "7" на грудях. У Парижі у межах Тижня моди відбувся показ бренду Vetements. На подіумі бренд презентував колекцію ready-to-wear осінь-зима 2024-2025, а однією із зірок, що брали участь у шоу, стала кохана Роналду. Вона з'явилася не просто у луку з нової колекції, а в особливій червоній сукні в стилі спорт-шик, яка була імітацією знаменитої червоної футболки її бойфренда.

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

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